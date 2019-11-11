Политика
Хакасия-ИнформПрезидент и правительство Боливии ушли в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает пост президента страны, намереваясь этим добиться стабилизации обстановки в стране.
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Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru вчера в 17:09
Политика
Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать
Объявивший 10 ноября о своей отставке президент Боливии Эво Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест.
Известия 20:53
Общество
Названы самые «пьющие» страны мира
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости 20:34
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Футбол
В матче чемпионата Германии состоялась массовая драка
Газета.Ru 20:12
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Футбол
Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
КП - Волгоград вчера в 03:10
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 01:01
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости 08 ноября в 11:20
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 вчера в 06:00
Кино
«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»
56orb.ru 08 ноября в 11:10
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала первое место в одиночных соревнованиях на четвёртом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Чунцине.
News.ru вчера в 05:31
Происшествия
Тремя смертями закончились ночные гонки сахалинцев в Поронайске
Как сообщают сахалинцы, в результате столкновения трое мужчин скончались на месте, один попал в реанимацию.
Сахалин.Инфо вчера в 19:49
Происшествия
СК проверит обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Красноярском крае
Следователи в Красноярском крае начали проверку после ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором два человека погибли, сообщается на сайте регионального ГСУСК РФ.
РИА Новости вчера в 23:33
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 08 ноября в 01:00
Общество
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
Собака.ru вчера в 05:05
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Энергетика
На Ковыктинском месторождении смогут добывать литий
На Ковыктинском месторождении смогут добывать литий «Газпром» и «ИСТ Эксплорейшн» готовят проект добычи лития на крупном Ковыктинском месторождении газа.
Коммерсантъ 17:25