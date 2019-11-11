Президент Боливии Эво Моралес заявил о том, что покидает пост президента страны, намереваясь этим добиться стабилизации обстановки в стране.

Президент и правительство Боливии ушли в отставку

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