Коронавирус
REGNUMВторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
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Театры
Антон Пимонов стал главным балетмейстером Пермского оперного театра
Труппе Пермского театра оперы и балета представили нового главного балетмейстера.
Рифей-Пермь 07:54
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Наука
Искусственный интеллект научился определять качество отношений
Одним из решений может стать искусственный интеллект (ИИ), способный фильтровать огромные объемы данных, собираемых из отдельных лабораторий.
Машины и Механизмы 03:23
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Игры
Бывший режиссёр Dragon Age покинул Ubisoft после отмены его ролевой игры про короля Артура
3DNews 09:32
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 вчера в 09:01
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Игры
Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans
Srnsk 26 июля в 17:50
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
RT на русском 10:18
Общество
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
РИА Новости 09:59
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09
Общество
Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»
Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.
РБК 08:40
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Происшествия
В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости 07:55
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Интернет
«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей
Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
Общество
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины ЕГЭ на 100 баллов, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
МИР 24 вчера в 06:42
Культура
В США популярное ток-шоу проверяют после жалоб сотрудников на расизм
В США медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку популярной телепередачи «Шоу Эллен Дедженерес» после жалоб её сотрудников на расизм и «нездоровую атмосферу» на площадке, сообщает издание Variety, ссылаясь на свои источники.
Аргументы и Факты 09:00
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке свиного гриппа в Москве
«По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А (H1N1) (свиного гриппа), не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 09:03
Происшествия
В Подмосковье задержан брат подозреваемого в подготовке теракта
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали брата мужчины, который готовил теракт в столице, сообщается на сайте ФСБ России.
РИАМО вчера в 07:17
Общество
Шнуров в Хабаровске вышел на митинг вместе с протестующими
По приезду в Хабаровск, лидер группы "Ленинград", политик и продюсер RTVi Сергей Шнуров вышел на площадь, где собрались митингующие.
SM News вчера в 07:50
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35