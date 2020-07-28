Коронавирус
REGNUMВторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
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Общество
В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv вчера в 09:19
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
Почти половина россиян поддерживает протесты в Хабаровске
45% россиян относятся к действиям хабаровчан положительно, 26% — нейтрально. И только 17% относятся к хабаровским протестам негативно.
Политсовет 07:29
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Космос
На марсоход NASA Perseverance установили ядерный генератор энергии
Об успешной установке MMRTG на марсоход сообщил Тори Бруно — глава компании United Launch Alliance, которая занимается организацией запуска Perseverance посредством ракеты-носителя Atlas V. Такой же генератор используется на планетоходе Curiosity, работающих на Марсе с августа 2012 года.
REGNUM 26 июля в 05:37
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Здоровье
На Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С — минздрав
Киев, 28 июля 2020, 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни.
REGNUM 04:51
Общество
Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции
Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости 10:03
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Общество
Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
Культура
Нижегородцы выбрали эскиз будущего памятника князю Александру Невскому
НТА-Приволжье 10:15
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42