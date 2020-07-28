Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Общество В Саратовской области ужесточат масочный режим Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев. 6

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 160

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 125

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,1K

Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение. 17

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Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 18

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Происшествия СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. 14

Космос На марсоход NASA Perseverance установили ядерный генератор энергии Об успешной установке MMRTG на марсоход сообщил Тори Бруно — глава компании United Launch Alliance, которая занимается организацией запуска Perseverance посредством ракеты-носителя Atlas V. Такой же генератор используется на планетоходе Curiosity, работающих на Марсе с августа 2012 года.

Здоровье На Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С — минздрав Киев, 28 июля 2020, 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни.

Общество Задержанных в Минске журналистов отпустили из милиции Все задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске журналисты отпущены из милиции, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. 48

Общество Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса. 44