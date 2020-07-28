Коронавирус

REGNUMREGNUMВторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
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В России готовят план Б для бизнеса на случай второй волны COVID-19

RT на русском08:08

Минпромторг предложил не закрывать торговлю и общепит в случае второй волны

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Минпромторг готовит «план Б» на случай новой волны COVID-19

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Минпромторг создает план работы ретейла и общепита на случай второй волны коронавируса

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Российские ведомства готовятся ко второй волне коронавируса, которая по прогнозам ряда экспертов может начаться осенью

Эхо Москвы11:24

Минпромторг готовит «план Б» для магазинов в случае второй волны COVID

РИА Новости07:57

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

REGNUM06:51
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Российская газета 02:49
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Политика

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В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Футбол

Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу почтил память экс-наставника клуба Валерия Лобановского.
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Общество

Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Evo-rus.com 06:32
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Политика

В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц

В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 26 июля в 11:46
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Общество

Власти Кентукки заподозрили Китай в биотерроризме

Не исключено, что рассылка неизвестных семян, в которой якобы замешан Китай, является биотеррористической атакой, заявила комиссар по сельскому хозяйству штата Кентукки Райан Куорлс 27 июля, сообщает ABC News.
ИА Красная Весна вчера в 18:21
Здоровье

В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru 05:33
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Общество

На Урале 12-летняя школьница показала средний палец бюсту Героя СССР

Как сообщает в своем Telegram-канале интернет-издание «Подъем», школьница забралась на памятник Герою СССР Николаю Попову.
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Общество

Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии

Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
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Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух грузовых поездов в Петербурге.
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Политика

«Люблинский треугольник» оказался всего лишь «неформальной платформой»

В вою очередь, польский министр Яцек Чапутович отметил, что «Люблинский треугольник» является не формализованным институтом, а лишь неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.
REGNUM 07:12
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Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
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Происшествия

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Виктор Леонидович Евтухов
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