Коронавирус
АБНВторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей
Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.
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с чего всё началось
Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).РБКвчера в 11:33
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ГТРК Самара 16:31
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Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
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Северпост вчера в 04:15
Наука
В коронавирусе обнаружили часть человеческого белка
Lenta.ru вчера в 19:15
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Как правильно помянуть усопших в Троицкую родительскую субботу 6 июня 2020 года
На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться.
Vesiskitim.ru 09:04
Киберспорт
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Игромания.ру вчера в 07:42
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РБК 02 июня в 16:25
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Здоровье
Минздрав расширил список первых симптомов коронавируса
Поражения кожи у человека могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 08:42
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
Происшествия
Сотрудник Минпромторга и трое посредников задержаны по делу о взятке
Следователи задержали сотрудника Минпромторга и трёх посредников по уголовному делу о взяточничестве.
RT на русском 12:29
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Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 23:09
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В России меняют правила работы по упрощенному налогообложению
Согласно проекту плана правительства по восстановлению экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, правила работы некоторых организаций будут изменены.
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Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
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Российская газета 09:32
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Известия вчера в 03:45
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Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
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Lenta.ru 19:32
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ПВО Сирии отразили атаку Израиля
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Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
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Дерматолог рассказал о болезнях, спровоцированных масочным режимом
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Актуальные Новости 11:53
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На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33