Коронавирус

АБНАБНВторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей

Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.
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с чего всё началось
Курс доллара может вырасти до 90 руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить ограничения по его распространению, говорится в прогнозе
 Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
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