с чего всё началось

Как сообщает РБК, ЦМАКП считает, что возможно «существенное ослабления рубля» уже во втором полугодии 2020 года, в оптимистичном сценарии курс доллара в IV квартале может превысить отметку в 85 рублей, а в пессимистичном – в 100 рублей.

Вторая волна коронавируса может поднять доллар до 90 рублей

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