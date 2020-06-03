с чего всё началось

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

Автоспорт Тото Вольф: «Мерседесу» всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари» Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команде ещё предстоит поработать над тем, чтобы до старта сезона попытаться ликвидировать отставание от «Феррари» по мощности силовой установки.

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,9K

Политика В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил. 785

Общество Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 189

Общество Премьер-министр Японии не поедет 24 июня в Москву на Парад Победы Ранее Лайф сообщал, что дата проведения Парада Победы была перенесена на 24 июня — в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей, который принимал маршал Жуков. 1

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 667

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 683

Политика The Jerusalem Post заявила, что Россия воспользовалась «развалом» США Россия, Китай, Иран и Турция воспользовались ситуацией, которая в последнюю неделю складывается в Соединенных Штатах Америки для достижения своих выгод.

Здоровье Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек. 52

Здоровье Больше 1000 человек заразились коронавирусом в Хакасии Число больных коронавирусом увеличилось в Хакасии; на утро 5 июня в республике болеют 1101 человек. 122

Культура Международная премия «Чистый звук» 2021 года открыла прием заявок На официальном сайте Международной премии за лучшую аудиозапись произведений российской академической музыки "Чистый звук" открыт прием заявок на участие в премии 2021 года.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей. Их общий доход по итогам года достиг $6,1 млрд. 1

Политика Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами. 149

Футбол Стало известно расписание матчей с участием ФК «Ростов» Первый домашний матч после долгой паузы «Ростов» проведет 27 июня против тульского «Арсенала».