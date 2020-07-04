Коронавирус
Газета.RuВторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Врач предрек россиянам вторую волну коронавирусной инфекции нового типа в ноябре-декабре. Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
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с чего всё началось
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.РИА Новостивчера в 20:44
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