Коронавирус
Вести ПодмосковьяВторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года
В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего главу профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана.
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с чего всё началось
Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.РИА Новости04 июля в 20:44
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