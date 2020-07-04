Коронавирус

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяВторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего главу профсоюза врачей WMA, профессора Леонида Эйдельмана.
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с чего всё началось

Врач предупредил об опасности второй волны коронавируса из-за ОРВИ

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава Всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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