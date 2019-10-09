Происшествия
Газета.RuВторая за день стрельба произошла на востоке Германии
В немецком городе Ландсберг недалеко от Галле, где 9 октября два человека напали на синагогу, произошла стрельба, пишет Bild со ссылкой на заявление полиции. Как пишет издание, после нападения преступники попытались отобрать у таксиста автомобиль и ранили его.
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Экономика
В России создали свой AliExpress
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МегаФон, Alibaba Group и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия.
Клопс 08:29
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".
РИА Новости 11:07
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии
Совет Безопасности ООН обсудит в четверг за закрытыми дверями военную операцию Турции на северо-востоке Сирии против курдов, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатов.
Коммерсантъ 12:31
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Газета.Ru 09:19
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Единоборства
Узбекистанский боец ММА умер после поединка с россиянином
Врачи не смогли спасти мужчину Узбекистанский боец Бекзод Нурматов умер в больнице после боя с россиянином Бесланом Исаевым, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 03:18
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Политика
Путин завтра встретится с новыми губернаторами
Реальное время вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Сотрудники онкоцентра расплакались при выписке Анастасии Заворотнюк
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Авто
Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Гаджеты
Камера Nikon Z50 и три объектива будут представлены до конца недели
Источник уверен, что в ближайшие дни будет представлена беззеркальная камера Nikon Z50, предварительные технические данные которой появились на прошлой неделе.
iXBT.com вчера в 04:19
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.
Rambler News Service 07:21
Единоборства
Поединок Федора Емельяненко в Японии подтвержден официально
«Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря», - цитирует ТАСС представителей Rizin FF.
FightTime.ru 07 октября в 09:03
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты
Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в России информации.
iReactor вчера в 13:34
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс вчера в 01:30
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей
Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей.
Интерфакс 05:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова анонсировала выход песни, которая довела до слез ее маму
Сегодня Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге в Instagram выход своей новое песни, получившей название «Я еще верю».
Вокруг ТВ 07:24
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
MobiDevices вчера в 09:43
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Здоровье
Доктор Мясников назвал вызывающие рак продукты
Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал вызывающие рак продукты. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
МедиаПоток 12:01
Здоровье
На Ставрополье снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, с 27 сентября по 3 октября 2019 года в медучреждения с клиникой ОРВИ обратились 11654 жителя Ставрополья.
Победа 26 вчера в 00:45
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42