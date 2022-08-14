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Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.
РБК
В Китае предложили Пелоси посетить Афганистан, Ирак и Сирию «Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит текст заявления РИА Новости.
Национальная служба новостей
Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся в начале августа.
Аргументы недели
Тогда Китай пообещал жесткие ответные меры и заявил, что своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает «принцип одного Китая» и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.
BFM.ru

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