РБКВторая за месяц делегация конгресса США прибыла на ТайваньДелегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.РБКВ Китае предложили Пелоси посетить Афганистан, Ирак и Сирию «Делегация посетит Тайвань 14-15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит текст заявления РИА Новости.Национальная служба новостейВизит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялся в начале августа.Аргументы неделиТогда Китай пообещал жесткие ответные меры и заявил, что своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает «принцип одного Китая» и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.BFM.ruЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКPravda.RuЦарьградREGNUMРЕН ТВLife.ruDeita.ruТК ЗвездаНовые ИзвестияИзвестияНациональная служба новостейLive24Телеканал 360°DP.RUПятый каналРамблерАргументы и ФактыИА Красная ВеснаПодробнее о событииВторая делегация конгресса США прилетела на Тайвань в течение месяцаГазета.Ruвчера в 13:43Пять членов Конгресса США прибыли на ТайваньТАССвчера в 09:36В МИД Тайваня сообщили о прибытии делегации конгрессменов США на островRT на русскомвчера в 10:01Делегация конгрессменов из США прибыла на ТайваньИнтерфаксвчера в 08:40Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на ТайваньРБКвчера в 12:07Делегация Конгресса США во главе с сенатором Марки прибыла на ТайваньLenta.ruвчера в 09:29На Тайвань прибыла делегация конгрессменов США во главе с сенатором Эдом МаркиРИА Новостивчера в 09:27Показать ещёОценить3KПоделиться