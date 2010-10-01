Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года. Согласно данным ЦИАН, самую выраженную динамику цен на вторичное жилье сейчас демонстрирует Воронеж.

с чего всё началось

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

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