Недвижимость

Новый компаньонНовый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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с чего всё началось

Цены на вторичную недвижимость прекращают движение

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года. Согласно данным ЦИАН, самую выраженную динамику цен на вторичное жилье сейчас демонстрирует Воронеж.
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Коммерсантъ 04:54
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Коммерсантъ 04:37
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

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Медведев уволил главу Российского экологического оператора Буцаева

Премьер-министр России Дмитрия Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора, Российского экологического оператора, реализующего реформу системы обращения с отходами, Дениса Буцаева.
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Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2020—2022 годы

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Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
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МИД Швеции рекомендовал использовать наименование Беларусь

В МИД Швеции решил использовать наименование Беларусь в шведском языке, чтобы подчеркнуть независимый статус государства, об этом заявила глава ведомства Анн Линде в ходе визита в Минск.
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Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
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РБК 03:39
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НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект

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Признание в шпионаже в пользу Украины сделал бывший «народный мэр» Горловки и член Коммунистической партии ДНР Эдуард Матюха.
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Сотрудников Росгвардии обяжут представляться

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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

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СК начал проверку после столкновения автобусов в Красноярске

После столкновения двух автобусов в Красноярске начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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Стало известно о раскаянии расстрелявшего восемь сослуживцев солдата

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