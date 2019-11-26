С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

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