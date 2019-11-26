Недвижимость
Новый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России
Коммерсантъ24 ноября в 02:05
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Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
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Появился трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала "Ходячие мертвецы". Ролик появился в сети 25 ноября.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что начатая Демократической партией процедура импичмента, лишь ускорит его победу на предстоящих в следующем году президентских выборах.
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Осужденный в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, призвал вернуть Киеву ядерное оружие.
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«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
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Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.