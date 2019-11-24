Недвижимость
Новый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России
Коммерсантъ24 ноября в 02:05
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Вот это рост! В каких районах Екатеринбурга больше всего подорожали квартиры с начала года
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