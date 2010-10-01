Недвижимость
Новый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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Вторичное жилье перестало дорожать. Покупатели переключились на новостройки
Деловой квартал (Екатеринбург)12:29
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Футбол
Президент «Оренбурга» прокомментировал возможный уход Федотова
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Владимира Федотова в другой клуб.
Здоровье
Уволенный врач Каабак встретится со Скворцовой во вторник
Уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врач-трансплантолог Михаил Каабак встретится с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой 26 ноября, об этом он заявил в пятницу агентству РИА Новости.
Гаджеты
Золотые наушники Apple произвели в России
В России компания Caviar запустила золотую версию новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro под названием Caviar AirPods Gold Edition.
Шоу-бизнес
Сергей Семак с женой снимутся в фильме об африканских детях-альбиносах
Сергей Семак вместе с супругой отправится в Африку, чтобы принять участие в съемках фильма о местных детях-альбиносах.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Политика
Жириновский предложил смягчить правила самообороны в России
Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Политика
Клинцевич оценил заявление украинского генерала о базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого потерпел четвертое поражение подряд
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.
Музыка
Слава Богу, не победили: Лоза обрушился на Детское Евровидение
Как сообщает "Пятый канал", Лоза обрушился с жесткой критикой в адрес международного музыкального конкурса "Детское Евровидение", финал которого прошел в Польше в воскресенье, 24 ноября.
Экономика
Названы размеры банковских депозитов россиян
Рост на 2,4 триллиона рублей На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается.
Здоровье
Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин
От рациона человека зависит общее состояние его здоровья, однако употребление определённых продуктов может снизить уровень тестостерона, заявляют медики.
Технологии
Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру
Эксперт по кибербезопасности из США Винни Тройя сообщил о том, что в сети была опубликована база данных с информацией об 1,2 млрд пользователей различных соцсетей.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о планах «убить призыв» и раздать оружие населению
Минобороны Украины на полном серьезе объявило о планах полностью «убить» призыв на срочную службу в ВСУ и раздать оружие жителям страны.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины госпитализирован в результате ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба пострадал в результате ДТП, сообщил в Facebook заместитель внутренних дел страны Антон Геращенко.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Гаджеты
Вместо NVLink и SLI. Nvidia реализовала в драйверах режим CFR, позволяющий использовать в играх несколько GPU одновременно
Космос
На межзвездной комете Борисова нашли следы воды
Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Космос
К Земле летит астероид, сравнимый с челябинским метеоритом
Фото размещено по лицензии CC0 Public Domain По оценкам специалистов Астрономического научного центра, размер небесного тела, которое приближается к Земле, сопоставим с челябинским метеоритом.
Происшествия
Мать выбросила младенца с восьмого этажа во Владивостоке
Во Владивостоке задержана 37-летняя женщина, которая выбросила своего ребёнка с восьмого этажа.
Здоровье
Телемедицина станет одним из способов проведения медосмотров
Минздрав предложил новый способ проведения медосмотров – с помощью телемедицины. Проект находится на стадии общественного обсуждения.
Наука
Искусственный интеллект научили определять эффективность иммунотерапии
Ученые учат искусственный интеллект находить невидимые изменения в схемах КТ-сканирования, которые были сделаны во время первой диагностики рака легких, сравнивая его со снимками, сделанными после двух-трех циклов иммунотерапии.
Здоровье