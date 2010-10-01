Недвижимость
Новый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
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Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России
Коммерсантъвчера в 02:05
Вторичное жилье перестало дорожать. Покупатели переключились на новостройки
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 12:29
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Спорт
Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России
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Жириновский предложил расширить границы самообороны
«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
Общество
Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн
От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Происшествия
Число жертв крушения самолета в Конго возросло до 29
В результате падения небольшого самолета на жилой квартал в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго погибли не менее 29 человек, еще как минимум 16 пострадали и были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает Actualite со ссылкой на местных спасателей.
Общество
Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию
Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Совет Федерации на заседании в понедельник досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
Политика
В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже
Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Гаджеты
«Камера» открыла доступ к личной жизни пользователей
Как можно защитить смартфон от доступа извне Смартфоны Google и Samsung шпионили за пользователями с помощью камеры.
Экономика
МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине
Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
Культура
Лев Лещенко заступился за Софию Ротару
Хоккей
Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян
Общество
Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»
В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
Общество
В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах
Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Политика
США обвинили Украину во вмешательстве в выборы
Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Экономика
Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Общество
Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки
Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Происшествия
В Белгороде во время циркового представления с высоты упала гимнастка
Артистка цирка получила травмы в результате падения с высоты во время представления в Белгороде, сообщает телеканал РЕН ТВ.