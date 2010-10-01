Недвижимость

Новый компаньонНовый компаньонВторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

2 фото
С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года цена 1 кв. м на рынке вторичной недвижимости Перми выросла на 8% (с 56,4 тыс. руб. до 60,7 тыс. руб.).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 02:05

Вторичная недвижимость Перми за год подорожала на 8%

Новый компаньонвчера в 02:41

Вторичное жилье перестало дорожать. Покупатели переключились на новостройки

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 12:29

Стоимость метра во вторичном жилье в Перми перевалила за 60 тыс. рублей

Коммерсантъ Пермь01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Спорт

Биатлонистка Сорокина предложила разогнать сборную России

Нева Спорт 01:38
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решёткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.
RT на русском вчера в 21:19
Общество

Иркутскую компанию обвинили в контрабанде леса в Китай на 31 млн

От заключенных сделок на счета российских банков не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей, установила таможня.
Тайга.инфо 00:33
Происшествия

Число жертв крушения самолета в Конго возросло до 29

В результате падения небольшого самолета на жилой квартал в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго погибли не менее 29 человек, еще как минимум 16 пострадали и были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает Actualite со ссылкой на местных спасателей.
Комсомольская правда вчера в 17:57
Общество

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, в каких профессиях наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

В Черном море утонули 14 тысяч овец

Lenta.ru вчера в 20:47
Космос

Роскосмос может отложить пуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС

iReactor 02:16
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости вчера в 06:18
Общество

Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D

Сокращение светового дня в осенне-зимний период ведет к уменьшению естественной выработки организмом витамина D. Это чревато проблемами со здоровьем, поэтому медики советуют обращать внимание на симптомы дефицита этого витамина.
Вечерняя Москва вчера в 21:23
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 23 ноября в 17:38
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Политика

Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова

Совет Федерации на заседании в понедельник досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
РИА Новости 02:17
Политика

В ДНР отреагировали на признание «народного мэра» в шпионаже

Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха признался, что является сотрудником главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
Газета.Ru 02:13
Гаджеты

«Камера» открыла доступ к личной жизни пользователей

Как можно защитить смартфон от доступа извне Смартфоны Google и Samsung шпионили за пользователями с помощью камеры.
Коммерсантъ FM 23 ноября в 05:58
Экономика

МТС объявила о продаже своей «дочки» на Украине

Компания "МТС" подписала обязывающее соглашение о продаже своего бизнеса на Украине - оператора "ВФ Украина" - крупнейшему азербайджанскому мобильному оператору Barkcell за $734 млн.
ТАСС 00:56
Культура

Лев Лещенко заступился за Софию Ротару

Дни24 вчера в 11:10
Хоккей

Свечников догнал Панарина в гонке бомбардиров НХЛ среди россиян

Спорт-Экспресс вчера в 20:28
Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Общество

В Башкирии ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах

Власти Башкирии законодательно ограничат продажу алкоголя на новогодних каникулах, чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

Британский журнал The Economist использует карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist создал видеоролик, в котором использовалось изображение Украины на карте без Крыма.
Украина.ру вчера в 02:22
Происшествия

Два пассажирских автобуса столкнулись в Красноярске: есть пострадавшие

REGNUM 00:56
Политика

США обвинили Украину во вмешательстве в выборы

Украина пыталась сорвать президентские выборы в США в 2016 году. С такими обвинениями выступили сразу два американских конгрессмена.
РЕН ТВ 01:48
Транспорт

Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
Экономика

Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах.
Коммерсантъ 00:23
Общество

Finnair с понедельника отменяет 250 рейсов из-за забастовки

Finnair уже отменил 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября.
Фонтанка.Ру вчера в 13:36
Происшествия

В Белгороде во время циркового представления с высоты упала гимнастка

Артистка цирка получила травмы в результате падения с высоты во время представления в Белгороде, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Аргументы и Факты вчера в 15:51
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards

Газета.Ru 00:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное