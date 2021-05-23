Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в мае составила 90,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% относительно апреля и на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ЦИАН.

С чего всё началось Вторичная недвижимость готовится к стабилизации Потенциала для роста цен уже нет Цены на вторичное жилье стагнируют: за минувший месяц в крупнейших городах страны они в среднем выросли менее чем на процент, а во многих из них динамика, по мнению аналитиков, оказалась рекордно низкой. Коммерсантъ вчера в 05:01