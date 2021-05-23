Вторичная недвижимость готовится к стабилизации
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в мае составила 90,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% относительно апреля и на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Вторичная недвижимость готовится к стабилизации
Потенциала для роста цен уже нет Цены на вторичное жилье стагнируют: за минувший месяц в крупнейших городах страны они в среднем выросли менее чем на процент, а во многих из них динамика, по мнению аналитиков, оказалась рекордно низкой.
Коммерсантъвчера в 05:01
Вторичное жилье в крупнейших городах РФ за месяц подорожало менее чем на 1%
Экономика сегоднявчера в 13:43