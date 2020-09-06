Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъ03:00
Подробнее о событии
78.ru

Вторичная недвижимость в Петербурге подорожала почти на 3%

78.ru07:12
Форпост Северо-Запад

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в стоимости

Форпост Северо-Запад06:54
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБН05:14
Neva.Today

В Петербурге отмечается рост цена на вторичную недвижимость

Neva.Today05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневник05:32
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RU05:41
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ03:00

LG назвала дату выхода нового смартфона LG Wing 5G с двойным экраном

В отличие от Surface Duo с двумя экранами, который превращает два расположенных рядом дисплея (каждый 5,6 дюйма) в 8,3-дюймовый экран размером с планшет, когда он полностью открыт, LG Wing имеет основной экран размером 6,8 дюйма.
Astera06:39
4

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
2

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
905