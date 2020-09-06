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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъ03:00
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DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RU05:41
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Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новости05:35
Misanec.ru

Ульяновцы меняют жилплощадь

Misanec.ru02:00
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

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ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

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Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневник05:32
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon
Letnews.ruвчера в 08:15

Секретный китайский космический корабль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный 4 сентября 2020 года, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство "Синьхуа".
Газета.Ru07:24
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUMвчера в 14:37
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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В США сообщили о целях полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeing B-52 Stratofortress барражировали около Крыма для изучения российской системы противовоздушной обороны в этом районе – пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru04:08
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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