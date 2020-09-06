Вторичная недвижимость начала расти в цене
Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.В источнике
С чего всё началось
Вторичная недвижимость начала расти в цене
Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъ03:00
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