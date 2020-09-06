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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъ03:00
Подробнее о событии
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБН05:14
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новости05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневник05:32
Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°08:51
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RU04:30
Misanec.ru

Ульяновцы меняют жилплощадь

Misanec.ru02:00
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ03:00

Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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Турция осудила решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что Сербия переместит свое посольство в Иерусалим к июлю 2021 года, а до того времени откроет там свое представительство, став первой европейской страной, открывшей посольство в Иерусалиме.
РИА Новости09:37
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Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
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Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем

Глава правительства Армении Никол Пашинян 29 августа 2020 года прилетел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), где провел встречу с местным военным руководством.
Lenta.ruвчера в 13:30
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Трамп потребовал ускорить разработку вакцины от коронавируса — WP

Вашингтон, 6 сентября 2020, 17:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время совещаний требует от руководства органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
REGNUM10:05

Оперный театр Казани первым в мире поставил спектакль по «Реквиему» Моцарта

Мировой премьерой спектакля «И воссияет вечный свет» на музыку «Реквиема» Моцарта в постановке блистательного в прошлом танцовщика, народного артиста СССР Владимира Васильева стартовал накануне в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля новый сезон.
Татар-информ05:18

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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