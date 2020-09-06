Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ03:00
Подробнее о событии
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБН05:14
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новости05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневник05:32
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RU05:41
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RU04:30
Misanec.ru

Ульяновцы меняют жилплощадь

Misanec.ru02:00
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ03:00

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
674

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
801

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
9

В США сообщили о целях полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США Boeing B-52 Stratofortress барражировали около Крыма для изучения российской системы противовоздушной обороны в этом районе – пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru04:08
164