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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.
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АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

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DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

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Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новости05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

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Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°08:51
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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РИА Новости09:59
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Двигатели для российских Су-27 названы одними из лучших в мире

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