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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъ03:00
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ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RU04:30
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новости05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневник05:32
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБН05:14
Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°08:51
Misanec.ru

Ульяновцы меняют жилплощадь

Misanec.ru02:00
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ03:00

Харрис: демократы могут проиграть из-за слухов о вмешательстве РФ

Представитель Демократической партии и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис заявила, что она и претендующий на пост главы государства Джо Байден могут проиграть на предстоящих выборах из-за слухов о вмешательстве в процесс российской стороны.
News.ru10:43

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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