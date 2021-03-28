Вопреки негативной экономической конъюнктуре и падению покупательской активности цены на вторичное жилье продолжают плавно расти: за минувший месяц в среднем в крупнейших городах они увеличились на 1,3%. Обеспечивать увеличение стоимости недвижимости собственникам помогает сохраняющийся после прошлогодней волны ажиотажного спроса дефицит предложения.

С чего всё началось Вторичная недвижимость продолжает дорожать Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН. Коммерсантъ вчера в 06:04