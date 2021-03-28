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Коммерсантъ

Вторичная недвижимость продолжает дорожать

Вопреки негативной экономической конъюнктуре и падению покупательской активности цены на вторичное жилье продолжают плавно расти: за минувший месяц в среднем в крупнейших городах они увеличились на 1,3%. Обеспечивать увеличение стоимости недвижимости собственникам помогает сохраняющийся после прошлогодней волны ажиотажного спроса дефицит предложения.В источнике
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С чего всё началось

Вторичная недвижимость продолжает дорожать

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в марте достигла 88,76 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,3% относительно февраля и на 16,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в ЦИАН.
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