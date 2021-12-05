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Вторичное жилье дорожает

В "Авито Недвижимости" аналогичную динамику в городах-миллионниках оценивают в 2% и 37% соответственно, до 80,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В "Этажах" лидером среднемесячного роста цен называют Краснодар, где вторичное жилье относительно начала ноября подорожало почти на 5%, до 85,3 тыс. руб. в год.В источнике

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Как изменятся цены на жилье в долгосрочной перспективе
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