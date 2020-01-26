Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВторичное жилье не выходит из спячки

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в январе составила 209,8 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 1,1% дороже, чем в декабре, и на 5,9% превышает аналогичное значение прошлого года. Тем не менее динамика роста цен в столице замедляется.
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Вторичное жилье не выходит из спячки

Коммерсантъ02:07

В Самарской области выросли цены на вторичном рынке недвижимости

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«Дальневосточная ипотека» «подтянула» цены на вторичку под Благовещенском

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Испытания новой версии украинского танка Т-64 в различных погодных условиях и типах местности сняли на видео.
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Мужчина оставил своих детей в аэропорту «Шереметьево»

Мужчину из Хабаровска, который оставил двоих сыновей 2011 и 2014 гг. рождения в международном аэропорту «Шереметьево», разыскивают сотрудники полиции.
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Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru 24 января в 23:11
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РБК 07:48
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Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
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Эксперты: Китай занял второе место в мире по объему продаж оружия

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай занимает второе место после США по объему производства и экспорта вооружений.
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Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
ТК Звезда 10:56
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

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Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
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Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»

Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
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Названы автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

В 2020 году для автолюбителей из России будут актуальны две программы, которые помогут купить автомобиль дешевле: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
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СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году

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Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Франции

Минздрав Франции сообщил о выявлении двух случаев заражения коронавирусом в стране.
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Глаза мухи — так выглядит новый VR-шлем Samsung

Ресурс Letsgodigital использовал патентные изображения, чтобы создать трехмерную модель новой гарнитуры под условным названием Samsung Odyssey Mixed Reality 2020.
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Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости вчера в 07:07
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Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового китайского коронавируса может составлять от одного дня до двух недель.
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В Лос-Анджелесе проходит 62-я церемония вручения Grammy

Nipsey Hussle был убит в прошлом году в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
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Назван возможный виновник ДТП с автобусом в Пермском крае

В региональном Управлении МВД РФ назвали возможного виновного в аварии на трассе в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек.
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Мадридский «Реал» вернул себе лидерство в Ла Лиге

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Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
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Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда

В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
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По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
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Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Школы и детсады Бердянска закрыли на карантин

Все школы и детские сады Бердянска (Запорожская область) до конца января закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Украина.ру 09:17
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