Экономика
КоммерсантъВторичное жилье не выходит из спячки
В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в январе составила 209,8 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 1,1% дороже, чем в декабре, и на 5,9% превышает аналогичное значение прошлого года. Тем не менее динамика роста цен в столице замедляется.
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За год квартиры на вторичном рынке в Пермском крае подорожали на 5,8 %
Business Class (Пермь)вчера в 22:30
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
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Назван возможный виновник ДТП с автобусом в Пермском крае
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