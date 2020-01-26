В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в январе составила 209,8 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 1,1% дороже, чем в декабре, и на 5,9% превышает аналогичное значение прошлого года. Тем не менее динамика роста цен в столице замедляется.

Вторичное жилье не выходит из спячки

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