В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа текущего года.

С чего всё началось Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15% С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья. Известия 17:01