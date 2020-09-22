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РБК
РБК

Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%

В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа текущего года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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РБК

Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%

РБК11:22
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°09:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

«Яндекс» планирует купить TCS Group Тинькова за 5,5 миллиарда долларов

Акции участников сделки после объявления условий переговоров сразу подорожали на Московской бирже: TCS Group Holding – на 7,5%, "Яндекса" – на 4%. "Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф".
«Яндекс» планирует купить TCS Group Тинькова за 5,5 миллиарда долларов
Вести.Ru13:16
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС06:22
4

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56
1

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Новый Век06:45
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Рар объяснил, почему Германия не введет жесткие санкции против РФ

Политолог Александр Рар указал на экономические и политические последствия, которые грозят Германии, если она примет решение о введении серьезных санкций против России, связанных с реализацией проекта "Северный поток — 2".
ФАН11:43
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47