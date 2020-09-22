Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%
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В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа этого года.В источнике
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Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%
С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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