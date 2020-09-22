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РБК
РБК

Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%

В сентябре 2020 года средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке московского жилья составила 326,1 тыс. руб. Это на 9% больше, чем в конце 2019 года, и на 1,5% превышает показатель августа этого года.В источнике
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Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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РБК

Вторичное жилье в Москве подорожало с начала года почти на 10%

РБК11:22
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°09:00
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса
РИА Новости10:45
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«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17

В Челябинске суд отправил бывшего ректора УралГУФК в колонию за взятки

Евгения Орехова приговорили к 6 годам колонии строгого режима Центральный районный суд Челябинска сегодня вынес приговор по уголовному делу бывшего ректора ФГБОУ ВПО "Уральский государственный университет физической культуры" (УралГУФК) Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой.
Правда УрФО10:37

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:23
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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