Потенциала для роста цен уже нет Цены на вторичное жилье стагнируют: за минувший месяц в крупнейших городах страны они в среднем выросли менее чем на процент, а во многих из них динамика, по мнению аналитиков, оказалась рекордно низкой.

Коммерсантъ вчера в 05:01