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Экономика

Вторичное жилье в крупнейших городах РФ за месяц подорожало менее чем на 1%

Средняя стоимость "вторички" в 16 крупнейших городах России в мае составила 90 600 рублей за "квадрат". Цена выросла на 0,9% относительно апреля, отметили эксперты ЦИАН.В источнике
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Петербургский дневник

С чего всё началось

Вторичная недвижимость готовится к стабилизации

Потенциала для роста цен уже нет Цены на вторичное жилье стагнируют: за минувший месяц в крупнейших городах страны они в среднем выросли менее чем на процент, а во многих из них динамика, по мнению аналитиков, оказалась рекордно низкой.
Коммерсантъвчера в 05:01

Подробнее о событии

Подорожание «вторички» в крупных городах России оказалось незначительным

ФАНвчера в 13:49

Вторичное жилье в крупнейших городах РФ за месяц подорожало менее чем на 1%

Экономика сегоднявчера в 13:43

В Казани в мае цены на вторичное жилье выросли на 0,9%

Реальное времявчера в 08:08

Цены на жилье в Петербурге замедлили рост

Петербургский дневниквчера в 08:05

Цены на вторичное жилье в крупнейших городах за месяц выросли менее чем на процент

Forbesвчера в 07:56
Интересное

Проект РЖД по вывозу угля из Якутии будет на 25% профинансирован из ФНБ

По данным источника РБК, знакомого с поданной в правительство заявкой, РЖД запросили в ФНБ 188 млрд руб. на проект развития Восточной части БАМа для вывоза угля из Якутии, который оценивается в 752,4 млрд руб. Белозеров отметил, что РЖД начали готовиться к стройке якутского кластера.
РБК17:00
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Курьеров загоняют в штат

Компании просят равные права с агрегаторами Компании рыбной отрасли, развивающие свою розницу и e-commerce, обратились в ФНС с просьбой изучить сложившуюся практику массового использования сервисами доставки самозанятых курьеров для экономии на налогах.
Коммерсантъ17:57