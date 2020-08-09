В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.

Коммерсантъ вчера в 03:22