Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
Подробнее о событии
News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
Народные новости

Цены на вторичное жилье в России перестали расти

Народные новостивчера в 13:11
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22
Московский Комсомолец

Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолец8 августа в 07:29

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
2