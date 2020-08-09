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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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Цены на вторичное жильё в России перестали расти

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Цены на вторичное жилье в России перестали расти

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Вторичное жилье застыло в ожидании

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Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

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Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

Происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трёх основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать, — отметил политик в интервью телеканалу «Дождь».
News.ru16:20
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Кабмин выделит более 11 млрд на погашение части ипотеки многодетных

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Телеканал 360°07:24
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
ТАСС15:36

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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