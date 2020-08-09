Вторичное жилье застыло в ожидании
Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.В источнике
С чего всё началось
Вторичное жилье застыло в ожидании
В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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