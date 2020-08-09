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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
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Цены на вторичное жилье в России перестали расти

Народные новостивчера в 13:11
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
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В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
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Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22
Московский Комсомолец

Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолец8 августа в 07:29

Турция может снизить цены ради привлечения туристов

«Если эпидемиологическая обстановка в Турции будет накаляться, принимающая сторона может снизить цены ради привлечения туристов», — полагает зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Известия17:01

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
ТАССвчера в 15:36

Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ruвчера в 07:26

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43