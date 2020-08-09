Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

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Исследование показало, что за год "вторичка" в Казани подорожала на 4,8%. За последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%. По данным "Коммерсанта", средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей.