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Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Исследование показало, что за год "вторичка" в Казани подорожала на 4,8%. За последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%. По данным "Коммерсанта", средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
Бизнес-новости в Кирове

Стоимость вторичного жилья показывает нулевую динамику

Бизнес-новости в Кировевчера в 05:05
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, оценил возможные итоги августа и дал совет, когда лучше покупать золото, цены на которое бьют все рекорды: - Если на этой неделе вопрос, обсуждаемый в Конгрессе США по новым мерам стимулирования американской экономики, не решится, то его рассмотрение, наверняка, перенесется на следующую неделю.
Российская газета23:00
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Осенью в мире может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции, предположил доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Моя Москва.онлайн00:38
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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ru05:38
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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