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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
Московский Комсомолец

Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолец8 августа в 07:29
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47

Тверской СК возбудил дело после пожара с четырьмя погибшими

Тверь, 10 августа 2020, 09:45 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено в связи с пожаром в Тверской области, при котором погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщили в пресс-службе СК 10 августа.
REGNUM02:45
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за одного единственного приложения

Согласно новому прогнозу известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ежегодные поставки смартфонов iPhone могут сократиться на 25–30%, если Apple будет вынуждена удалить WeChat из своих магазинов приложений по всему миру.
iXBT.com01:54

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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2 тыс. рублей составит новый штраф для водителей с 1 августа. Он будет приходить каждый день

Постоянно носить с собой документ не обязательно — инспекторы смогут проверять наличие карты по электронной базе До 1 августа санкции применялись только к водителям такси, грузовых авто и автобусов, за отсутствие диагностической карты выписывался протокол, штраф составлял от 500 до 800 рублей.
Курьер. Среда. Бердсквчера в 00:48
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