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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22
Московский Комсомолец

Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолец8 августа в 07:29

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
РБК18:16
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Минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу в Минске

Как минимум три человека пострадали при наезде автозака на толпу на проспекте Машерова в Минске, где в настоящее время проходят массовые акции протеста после оглашения результатов голосования на президентских выборах.
Комсомольская правда17:25
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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
Что происходитвчера в 15:52
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Резидент ТОР «Камчатка» построит новые рыбозаводы в рамках инвестпроекта

Строительство новых рыбоперерабатывающих предприятий и модернизацию уже действующих заводов планирует крупнейший резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" ООО "Витязь-Авто" после расширения границ территории опережающего развития.
ТАСС19:59

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
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В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России принимает активное участие в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске.
REGNUMвчера в 16:04
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSportвчера в 11:13

СМИ: армию Греции привели в готовность из-за развертывания военных кораблей Турции

Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо.
ТАСС18:45

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск8 августа в 11:43

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр «Белая площадь» теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре «Белая площадь» у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30

Производитель рассказал, сколько кофе в год пьет средний россиянин

Среднестатистический россиянин потребляет 500 граммов натурального кофе в год, в то время как в Финляндии, мировом лидере по потреблению напитка, этот показатель равен 11 килограммам, заявил в интервью РИА Новости директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей кофе — финской Paulig — Александр Копытов.
ПРАЙМ20:15