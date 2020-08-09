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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
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Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22
Московский Комсомолец

Цены на недвижимость в России рухнули

Московский Комсомолец8 августа в 07:29

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости03:26

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47
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