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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъ03:22
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