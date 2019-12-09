На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.

с чего всё началось

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Происшествия Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей Московский городской суд отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.

Здоровье 40 новых машин скорой помощи отправили в ЦРБ Забайкалья 40 автомобилей скорой медицинской помощи торжественно вручили 9 декабря главным врачам забайкальских центральных районных больниц, регионального центра медицины катастроф и станции скорой помощи.

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Происшествия Пьяные мужчины напали на полицейских в Крыму Пьяные мужчины напали на двух полицейских в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Происшествия Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Политика Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.

Общество Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, могут получить только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей.

Общество Россияне назвали героев Отечества всех эпох Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.