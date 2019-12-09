Экономика

РБКРБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалт07:23

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолец05:38

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАССвчера в 20:26

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБК04:59

В России подорожало жилье

URA.Ruвчера в 21:32

Аналитики рассказали о городах — рекордсменах УрФО по росту и падению цен на жилье

Znak.com05:04

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Известия вчера в 06:31
Спорт

Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
ИжевскИнфо.РУ 05:37
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Газета.Ru 08:54
Здоровье

Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии

Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
MedikForum.ru вчера в 16:12
Политика

Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четвёрки»

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж, где состоится саммит «нормандской четвёрки», а также двусторонние встречи с лидерами стран, входящих в этот формат, в том числе переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 09:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Гаджеты

Huawei назвала дату выхода собственной замены Android

Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие

На Украине засекретили информацию о суицидах в армии

Широкая дискуссия вокруг суицидов в украинской армии развязалась после того, как в 2018 году занимавший пост главного военного прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях еженедельно счеты с жизнью сводят два-три военнослужащих ВСУ.
Lenta.ru 09:21
Космос

В США перенесли запуск космического корабля Starliner

Мойка78 06 декабря в 20:56
Спорт

Ласицкене назвала решение WADA позором

Аргументы и Факты 08:50
Хоккей

Георгиев стал первой звездой матча «Рейнджерс», Панарин набрал 2 очка

ProstoProSport вчера в 23:14
Политика

Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер

Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Bloomberg.
Интерфакс 09:31
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09:13
Политика

В Дании из-за требований посла США отменили конференцию к юбилею НАТО

В Дании из-за требований посольства США отменили конференцию, приуроченную к 70-летию НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Датский атлантический совет.
Аргументы и Факты 08:14
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Общество

В России отмечен всплеск мошенничества с «выигрышными» рассылками

В компании пояснили, что пользователю приходит сообщение с обещанием крупной суммы денег, например, за участие в акции или опросе.
REGNUM 07:55
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости вчера в 17:41
Политика

Встреча Путина и Меркель началась в Париже

News.ru 09:39
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии №19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Наука

Родился первый в мире гибрид свиньи и обезьяны

В Китае родились первые в мире гибриды свиней и обезьян, сообщает издание Metro.
Lenta.ru вчера в 03:17
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей в России

Названы самые популярные в России легковые и малотоннажные грузовые автомобили по итогам прошедшего месяца.
iReactor 07 декабря в 23:11
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Политика

Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
РБК 07:08
Общество

Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
РЕН ТВ 08:59
Спорт

В ВАДА рассказали, как РУСАДА может быть восстановлено в правах

Сегодня, 9 декабря, исполком ВАДА проголосовал за санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Чемпионат 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное