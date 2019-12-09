Экономика
РБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
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с чего всё началось
На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.Коммерсантъвчера в 17:57
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