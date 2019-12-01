Экономика

РБКРБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалт09 декабря в 07:23

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБК09 декабря в 04:59

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колыма09 декабря в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолец09 декабря в 05:38
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Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Известия 01:14
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

Газета.Ru 00:21
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Энергетика

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, а также в ожидании ясности относительно перспективы повышения пошлин США на товары из Китая 15 декабря, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 00:08
Политика

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Футбол

Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от "Бенфики" (0:3).
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Sportbox.RU вчера в 17:53
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Здоровье

Церковь помогла открыть в Иркутске бесплатный медпункт для бездомных

При необходимости пациент будет осмотрен врачом кабинета неотложной помощи городской больницы №3. – Открытие медпункта в Иркутске – это важный шаг по выстраиванию системы практического оказания медицинской помощи бездомным не только в масштабах Иркутской области, но и всей страны.
Фома вчера в 06:03
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей

«Только что была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России», — написал Трамп в Twitter.
RT на русском вчера в 19:59
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Армия и оружие

Какой флот строит Россия и для чего

ТАСС вчера в 07:00
Общество

В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей

В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ЗакC.Ру вчера в 04:16
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Музыка

Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»

Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Bimru.ru вчера в 10:33
Гаджеты

Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR

Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
ITZine.ru вчера в 14:05
Общество

Ученые выяснили, как восстановить печень после потребления алкоголя

Вести.Ru вчера в 06:47
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат вчера в 18:18
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС вчера в 07:24
Кино

Василий Лановой высоко оценил честность создателей фильма «Ржев»

Pravda.Ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей

Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Слово и Дело вчера в 22:04
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