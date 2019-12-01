Экономика

РБКРБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалтвчера в 07:23

По всей России подорожало вторичное жилье

Московский Комсомолецвчера в 05:38

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Квартиры в Магадане могут подорожать: вводится мало нового жилья

Московский Комсомолец Колымавчера в 01:07

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБКвчера в 04:59
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Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
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Политика

«Болгарский поток» начнет работу с 1 января

ГЛАС.RU вчера в 03:09
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Коммерсантъ вчера в 19:00
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

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В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Происшествия

В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик

С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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Газета.Ru вчера в 03:38
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Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Украинский гражданин задержан агентством внутренней безопасности Польши по подозрению в подготовке теракта.
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Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

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Lenta.ru 00:02
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Путин присудил Хабенскому госпремию за благотворительность

Президент России Владимир Путин присвоил государственную премию за благотворительность актеру, режиссеру и учредителю благотворительного фонда Константину Хабенскому.
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В Удмуртии ребенок провел пять дней в квартире с умершей матерью

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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

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Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
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Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй

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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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