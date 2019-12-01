Экономика

РБКРБКВторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%). Минимальные изменения цен в этой группе городов зафиксированы в Саратове (+2%), Чебоксарах (0%) и Нижнем Тагиле (-1%), выяснили аналитики.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

На вторичном рынке выросли цены предложения Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. За год квартиры подорожали в 102 из 120 крупных городов России.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

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«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26
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Квартирный прогноз: В Молдове падают цены на жилье

КП - Молдовавчера в 17:00
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Происшествия

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СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд

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