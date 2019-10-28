Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВторичный рынок пополнился спросом

На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
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с чего всё началось

Вторичный рынок пополнился спросом

На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:24

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В России подорожало жилье

Lenta.ruвчера в 17:24

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

Коммерсантъвчера в 03:24

В России подорожали квартиры на вторичном рынке

Накануне.Ruвчера в 19:28

Казань стала одним из лидеров по темпам роста цен на вторичное жилье

Реальное времявчера в 08:22

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в РФ в октябре 2019г. выросла на 10%

Давыдов.Индексвчера в 06:45

В Тюмени увеличился спрос на вторичное жилье

NashGorod.ruвчера в 06:27

Пермскому бизнесу не хватает качественных коммерческих площадей

Коммерсантъ Пермьвчера в 01:04
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Армия и оружие

Российские сапёры приступили к разминированию территории в Лаосе

22 октября сообщалось, что российские сапёры прибыли в Лаос для разминирования местности, на территории которой находится Долина кувшинов — объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
RT на русском вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Меладзе отреагировал на скандал вокруг Гагариной и Кормухиной

Вечерняя Москва вчера в 15:36
Происшествия

В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком

Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
REGNUM 00:35
Экономика

Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок

Амурская правда вчера в 21:50
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК вчера в 04:40
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру вчера в 11:07
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
РБК вчера в 13:38
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru 26 октября в 23:42
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

Источники издания сообщают, что обсуждавшиеся ранее отставки, в частности, губернаторов Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести предположительно на весну.
РБК вчера в 19:38
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери

Газета.Ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика

В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
РИА Новости 00:36
Политика

Оппозиционер Фернандес побеждает на президентских выборах в Аргентине

Интерфакс вчера в 20:32
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 17:01
Армия и оружие

Минобороны поспорило с Трампом о роли России в уничтожении лидера ИГ

27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади силами американских специальных операций в Идлибе.
РБК вчера в 11:16
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
РИА Новости вчера в 20:55
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео

Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Bimru.ru 00:20
Происшествия

В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого

Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
РБК 00:30
Происшествия

В Приморье пропали четверо рыбаков

В воскресенье, 27 октября, оперативные дежурные Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю получили сообщение о том, что днем ранее четверо человек вышли в залив Владимира в Ольгинском районе на моторной лодке море и до сих пор не вернулись.
Российская газета вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Наташа Королева с сыном Архипом Глушко станцевала под песню «Зять»

На кадрах исполнительница поет свою песню "Зять" и весело танцует с сыном Архипом Глушко.
Дни24 вчера в 08:37
Армия и оружие

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 25 октября в 07:42
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Российская газета 00:17
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