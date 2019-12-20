Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании

Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
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В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
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Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
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Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Происшествия

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Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор, за то что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
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Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
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На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
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Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

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При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека

В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
РБК 12:53
Авто

Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X

На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Общество

Большинство жителей Новороссийска остались без воды

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Общество

У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
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Культура

Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России

Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
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Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
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Дибала, Роналду и Игуаин сыграют в атаке «Юве» против «Лацио»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Лацио» на матч Суперкубка Италии, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
LiveSport.ru 11:12
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Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
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Политика

Макрон отказался от президентской пенсии

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Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
РИА Новости 11:20
Хоккей

Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего

Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
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Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции

Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
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Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru 11:03
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Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr

REGNUM вчера в 07:46
Общество

Умер французский модельер Эмануэль Унгаро

Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
РИА Новости 11:28
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
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