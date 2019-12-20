Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья
После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
Политика
В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas
Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Сегодня в Борском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. Восемь человек пострадали, погиб четырехлетний ребенок.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Футбол
Нюбель покинет «Шальке» по окончании сезона
Шальке на своем официальном сайте объявил о том, что 23-летний голкипер Александр Нюбель уйдет из команды после сезона 2019/2020.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении подростков на полицейских
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту нападения группы подростков на двух полицейских в Апатитах.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор, за то что не пошел в столовую мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Энергетика
Большое газовое перемирие
Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
Спорт
Российские лыжники не вышли в финал командного спринта в Планице
На четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Планице (Словения) завершилась квалификация мужского командного спринта у мужчин.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Авто
Opel может привезти в РФ полноприводный Grandland X
На рынке России представили Grandland X, который доступен только с одним двигателем и системой привода на переднюю ось.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Общество
У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании
На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Культура
Директор Ротару сообщил о ее участии в новогодних «Огоньках» в России
Народная артистка СССР София Ротару приняла участие в новогодних «Огоньках» для «Первого канала» и «России 1». Об этом РБК сообщил концертный директор Ротару Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Футбол
Дибала, Роналду и Игуаин сыграют в атаке «Юве» против «Лацио»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Лацио» на матч Суперкубка Италии, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Культура
Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года
На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства.
Здоровье
«Годами не обращают внимания»: онколог назвала симптомы рака
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи Так, к врачу следует обратиться: Яковлева напомнила, что успешное лечение онкологического заболевания зависит от ранней диагностики.
Хоккей
Крикунов: качество игры в матче с «Сочи» оставляло желать лучшего
Качество игры хоккеистов московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" оставляло желать лучшего, считает главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Происшествия
Двое стрелявших из охолощенного оружия на юге Москвы сдались полиции
Полицейские установили мужчин, устроивших в воскресенье днем стрельбу на Корабельной улице в Москве из охолощенного оружия.
Космос
Появилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Гаджеты
Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr
Общество
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро скончался в возрасте 86 лет в Париже, сообщает портал France Info.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.