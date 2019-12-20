Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании
Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Бывшая домработница певицы Алсу рассказала, как жила в доме артистки.
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В матче за Суперкубок Италии римский "Лацио" на поле стадиона "Кинг Сауд Юниверсити" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде обыграл туринский "Ювентус" со счетом 3:1.