Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании

Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.
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Вторичный рынок жилья устал от неуемного роста цен

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В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

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