Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения. Роста цен на вторичное жилье в декабре не произошло, свидетельствуют данные ЦИАН.
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Политика
В Совфеде оценили слова американского посла о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что посол США в Берлине Ричард Гренелл выдает желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против "Северного потока —2".
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Происшествия
На территории завода в Омске обрушилось четырехэтажное здание
По словам собеседника агентства, обрушение произошло во время демонтажа здания на территории комбикормового завода.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Политика
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от президентской пенсии, которая положена ему после ухода с поста главы государства.
Политика
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Происшествия
В ресторане Петербурга мужчина устроил драку с пистолетом
Мужчина выстрелил из пистолета во время конфликта в ресторане в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
Политика
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил прямоту президента США Дональда Трампа при обсуждении международных вопросов, передает «РИА Новости» в воскресенье, 22 декабря.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Футбол
Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед".
Общество
Новороссийск и Крымск остались без воды
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Спорт
WADA отреагировало на версию СКР об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отреагировало на информацию Следственного комитета России (СКР) о причастности бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона
Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
В Красноярском крае пострадали 10 человек в ДТП с автобусом
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Минусинском районе на юге Красноярского края увеличилось до 10 человек.
Общество
Путин поздравил Лео Бокерию с 80-летним юбилеем
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.