Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъВторичный рынок застыл в ожидании

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У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения. Роста цен на вторичное жилье в декабре не произошло, свидетельствуют данные ЦИАН.
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