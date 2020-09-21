Недвижимость
РИА НовостиВторичный рынок жилья Москвы упал на 18%
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% - до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Туристка из России погибла на юге Турции из-за несчастного случая
Гражданка России погибла в результате несчастного случая в Кемере на юге Турции.
ТАСС 02:49
Политика
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность поддержки РФ на этом фоне.
РИА Новости 03:39
Религия
Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Известия вчера в 17:28
Происшествия
В Балакове трупы птиц покрыли дорогу. Их проверят на опасные инфекции
Четвертая Власть 01:53
Общество
Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости
Местные власти в России могут наделить правом принимать программы сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.
Lenta.ru 03:26
Общество
В Москве за сутки впервые с июня выявили более 900 случаев COVID-19
Более 900 случаев за сутки в столице выявлено впервые после 23 июня, тогда в Москве нашли 1081 больного.
РБК 03:37
Общество
Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат
Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.
Известия 01:48
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов уточнил размер своей пенсии
Газета.Ru 03:36
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на этапе Кубка России
Фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях одиночниц на первом этапе Кубка России, проходящем в Сызрани.
Lenta.ru вчера в 10:31
Общество
Телеведущий Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни
Прибывшие на съемочную площадку медики приняли решение забрать актера в больницу, требовалось более тщательное обследование и медпомощь.
ToDay News Ufa вчера в 04:46
Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ru вчера в 16:29
Футбол
Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России
Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ru вчера в 06:46
Здоровье
180 случаев коронавируса в Ростовской области выявили за сутки
На 19 сентября в Ростовской области у 19 885 человек диагностирован коронавирус. Показатель заболеваемости — 473,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 19 сентября в 04:12
Общество
В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми.
РИА Новости вчера в 21:46
Политика
Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ.
РБК вчера в 22:25
Общество
В России предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот
Кредиты для детей-сирот, воспользовавшихся жилищными сертификатами, предложили выдавать под 2–6%.
Татар-информ 01:08
Здоровье
В Башкирии выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусом
За весь период пандемии на территории республики зарегистрировали 8352 случая заболевания.
МедиаКорСеть 03:18
Политика
Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
РБК 03:03
Кино
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
"Лучшим актером драматического сериала" признали Джереми Стронга из "Наследников", "лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендея за роль в "Эйфории".
Интерфакс 00:22
Здоровье
Диетолог Андерссон перечислила полезные и недорогие продукты
Диетологи рассказали о семи дешевых и полезных продуктах, которые обязательно должны быть в рационе.
ToDay News Ufa вчера в 03:29
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Один из пострадавших в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова скончался в больнице, сообщает 20 сентября РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Футбол
Видаль назвал Месси величайшим футболистом в истории
Евро-футбол.ру 03:36
Политика
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Известия вчера в 19:15
Политика
Старший сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии
По сообщению портала «Sputnik Беларусь», старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко заявил, что его не пугают акции протеста.
RuNews24.ru вчера в 11:39
Армия и оружие
Times объяснила участившиеся полеты британских самолетов у границ РФ
Газета.Ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Эпатажный сын известной российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал, как бы выглядел, не имея татуировок на лице и теле.
Телеканал 360° вчера в 17:13
Гаджеты
LG представила смартфон со сменной задней панелью
Без лишнего шума компания LG представила смартфон LG K42.
ITZine.ru 01:56
Шоу-бизнес
Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская снялась обнаженной в ванне
Фронвумен рейв-группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в своем Instagram-аккаунте обнаженную фотографию из ванной, полной воздушной пены.
Live24 вчера в 06:17
Единоборства
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Боец из Швеции чеченского происхождения Хамзат Чимаев был удостоен от UFC бонусом за выступление на турнире UFC Vegas 11.
Vprognoze.ru 03:28