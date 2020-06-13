Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
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с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъ12 июня в 04:30
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2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
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